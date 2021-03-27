投籃機近年幾乎變成每次職業籃球隊必備嘅設備，一嚟可以訓練出手弧度，二嚟有發球功能唔使專人執波傳波，但係喺美國就有一位叫Will Hartzell嘅農夫喺農場用木等嘅材料，自製咗一部「低成本」投籃機。除咗外型似到十足十，就連發球嘅功能都用一條長繩就完美還原。

喺農場都可以就咁整部投籃機出嚟，呢位Will Hartzell堅係創意爆棚。

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