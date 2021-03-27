中國足球隊及中超聯賽的贊助商Nike，近日被「翻舊賬」拒用新疆棉花，遭到內地網民抵制，並呼籲中國足球應該帶頭取消合約，然而中國足協事隔數日，最終只是選擇譴責並保留「處理」合約的權力，並沒有實際的強硬行動。有內媒分析指，雖然Nike為中國梯隊及中超球隊提供的球衣，出現了「模板化」的嚴重情況，然而由於中國足球水平低，以致中國足協談判籌碼不高，只有選擇簽下一筆巨額長約比較化算，就算Nike懶為中國隊設計球衣亦要無奈接受。

內媒報稱，中超在09年已經與Nike簽下一筆，總值13.5億元人民幣、為期10年的約，隨後又再續簽10年，新合約至2029年才結束。然而作為中超合作多年的裝備贊助商，Nike在球衣設計上，仍未能充分融入本土元素和球隊文化，不少中超球衣在設計上都被批評為「毫無美感」，基本上都是按照Nike的「模板」來做的，甚至出現過幾支球隊採用同一款色，只是顏色上有分別。

事實上，像中超一口氣打包16支球隊的贊助予單一贊助商的做法，在球壇上甚為罕見，以往北京國安就曾經表達過不滿，認為球隊的商業價值被低估，曾要求單獨更換贊助商，甚至以自家品牌裝備代替球會專門店內Nike的產品。

中國足球隊方面，同樣是在2015年1月與Nike簽下了一份為期12年的長約，並不像其他國家一樣以4年一次的世界盃為期限。內媒稱主要原因是中國足球整體水平不高，如果只簽短約，贊助商會以球隊水平下降為理由減低贊助費，故此對於中國足球來說，簽長約可以說是一種基本的收入保證，就算Nike方面沒有花心思設計球衣，礙於中國足球沒有太多談判籌碼，亦只能無奈接受。

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