周六世界盃外圍賽歐洲區賽事戰火續燃，A組的出線大熱葡萄牙作客晉級的主要競爭對手塞爾維亞。雖然上仗葡軍在主場僅以一球烏龍小勝阿塞拜疆，表現不及塞軍搶眼，但其實葡軍試陣意味高，並未有派上全部主力上場，預計此役面對實力較強的塞爾維亞，葡軍不會再輕敵，讓半/一可捧上盤。

文：王杰

這次世盃外A組當中，相信只有今仗的塞爾維亞及愛爾蘭能夠為葡萄牙帶來威脅，不過被視為全組最強的葡軍首戰就較失威，面對賽前被視為「魚腩」的阿塞拜疆，全場錄得29次射門，最終只靠對手的烏龍球才帶走三分，但若非對方門將屢救險救，相信葡萄牙可以更大比分勝出。葡軍教練費蘭度山度士賽後直言，球隊雖然在場面控制上做得很好，不過在埋門一腳上仍然有待改善。

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B費祖達勢返正選

事實上葡軍首戰之所以艱辛取勝並非實力問題，是因為山度士上仗起用了幾名新人，杜明高斯杜亞迪、柏度尼圖以及紐奴文迪斯阿歷山大這幾名出任正選的球員，其實為國家隊披甲的次數並不多，加上在國家隊的磨合時間較少，因此對葡軍絕對有一定影響。

幸好葡軍這次大軍當中仍然有不少球星在陣，上場坐在後備席上的般奴費南迪斯（B費）、迪亞高祖達及祖奧菲歷斯，預計此役會回歸正選11人，加上前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）必定希望盡快打破伊朗名宿戴伊的國際賽入球紀錄，鬥心絕對足夠。

塞國近六對賽不勝

去年在歐國盃外圍賽附加賽止步的塞爾維亞，在新教練史杜高域執起教鞭後的首場賽事，就靠阿歷山大米祖域梅開二度，協助球隊3:2險勝愛爾蘭，其實愛爾蘭屬於攻弱守強的球隊，不過塞軍於該仗仍失兩球，可見防線有不少問題。雖然塞軍目前陣中除了米祖域外，仍有米連高域沙域、杜辛泰迪治及盧卡祖域幾位大將，惟整體實力與葡軍仍相差不少，此役面對以魯賓戴亞斯為首的葡萄牙防線，相信難有甜頭。

其實近年葡萄牙在歐國外也經常與塞爾維亞交手，翻查過往紀錄，葡軍近六次對陣塞爾維亞皆保持不敗，2019年更曾經作客以4:2勇挫對手。往績佔優再加上這場屬於榜首大戰，預計葡萄牙不會掉以輕心，一於捧葡軍上盤。

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