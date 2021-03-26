【名家足路】

【對決場次︰俄羅斯vs斯洛文尼亞】

3月份《一燈決》嚟到最後一期，俾盟主尊嘉連食兩口之後，已經落後1:2，今次真係求和格，希望好似愛隊阿仙奴咁，落後3球都可以逼和到韋斯咸3:3，唔好連輸三口咁樣衰。

今次國際賽期揀嚟世盃外俄羅斯主場對斯洛文尼亞，睇牌面都知大佬打細佬格局。本身真係對俄羅斯足球冇咩好感，以往都有艾沙維、卡賓、 莫斯托禾等外流兵，喺歐洲賽有唔錯表現，不過國家玩寡頭壟斷，催生唔少億萬富翁，加上2018年主辦世界盃效應，學足中超咁，各大財閥就投資俄超，隊隊高薪挖角，唔少2、3線外援貪高薪加盟之外，連俄羅斯本土球員都炒高晒人工，打消外流念頭，2018年世界盃就幾乎全俄超陣出戰，最初目標係分組賽出線，最終8強互射12碼輸畀克羅地亞，都叫收貨。

高峯過後，俄超世界盃後發展更加無以為繼，香港有呢度好，有錢裝收費電視，幾乎全球嘅聯賽都有得睇，最近都睇咗幾場俄超，真係得啖笑，場場波都係中場大亂鬥，比英冠英甲更不如。不過咁，俄超冇以前咁好待遇，變相就更多俄羅斯球員出國搵食，法甲摩納哥嘅高路雲算係俄羅斯新希望，24歲踢攻中，有遠射腳頭又畀到吓直線，相信俄羅斯之後都係以佢為重心。

以實力計，俄羅斯只係歐洲2、3線，不過始終都做咗東歐大佬一段時間，有晒心理優勢，上年歐國聯都主場大炒塞爾維亞3:1，今次對實力更加差嘅斯洛文尼亞，單靠門將奧比歷死守，唔頂得幾耐，讓半/一要上盤啦。

文︰牽牛

由2021年4月起，《一燈決》欄目取消，未來會公佈取代欄目。