葡萄牙球星「C朗」基斯坦奴朗拿度同女友佐真娜都好鍾意小動物，佢哋上個月先因為愛貓Pepe百厭逃離咗都靈嘅住所後撞車，擔心咗貓貓好耐。最近C朗兩口子再宣佈屋企有新成員加入，今次係一隻中國冠毛犬Antonia，不過呢個冇毛狗狗品種就被形容係全世界最醜樣嘅狗仔之一，仲有好多網民留言話隻狗好醜怪，認真唔太好。

中國冠毛犬（Chinese Crested dog）其實唔係來自中國，佢嘅特徵係身體有啲部位冇毛，只係得頭頂、四肢位置同尾巴有毛，成身毛髮少到大概叫唔上係「毛孩」。有人認為呢個品種嘅狗狗外表唔討好，仲幫佢參加「全球最醜狗狗比賽」。最近C朗屋企嘅新成員就係呢隻中國冠毛犬，佐真娜喺ig分享佢哋同狗狗喺花園玩嘅相片，但網民似乎接受唔到C朗咁靚仔，但就養咗隻外表唔好睇嘅冠毛犬。

有人留言話：「你咁型，點解會養隻咁醜怪嘅狗？」、「這隻狗被誇獎了，好似『12碼朗拿度』咁」、「好醜怪」、「佢到底係咩嚟？」。

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