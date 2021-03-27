Nike因拒用新疆棉近日被內地民眾圍攻及杯葛，不少內地人甚至自拍燒Nike波鞋洩憤，不過這邊你主動割席，在地球另一邊箱、效力曼聯的葡萄牙球星般奴費南迪斯，卻剛巧於周五在IG上傳新短片，為Nike新戰靴作宣傳，未知內地網民又會否對B費甚至曼聯割席呢？

正身處葡萄牙國家隊準備參加世界盃歐洲區外圍賽的般奴，在訓練場上先以雙手接過新波鞋，表情趣怪地看了看戰靴，然後畫面一轉般奴就已經穿起了球靴，先將皮球「的」兩下，然後輕鬆將皮球射入垃圾筒內，似乎新戰靴十分適合般奴穿上，短短10小時已獲得超過20萬次「Like」，深得宣傳之效。

事實上，Nike旗下的球星眾多，除了般奴費南迪斯之外，其國家隊隊友基斯坦奴朗拿度（C朗）、法國球星基利安麥巴比、挪威超新星艾寧夏蘭特、正在休傷的巴塞隆拿新星安素法迪，都是Nike旗下球星，同時亦是穿上Nike這款名為「Dream Speed」系列的球靴出戰，未知內地的球迷，又會否對以上球星進行杯葛，甚至罷睇他們出戰的比賽呢？

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