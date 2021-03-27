Nike因拒用新疆棉近日被內地民眾圍攻及杯葛，雖然中國足協指已經向中國足球隊的贊助商Nike予以譴責，並保留「處理」合約的權利，然而內地網民仍深感不滿，紛紛留言呼籲中國足協要與Nike解約，帶頭改穿國產品牌。

部份內地網民留言如下

「不要譴責，要解約！」

「穿國產的吧，你們才能起帶頭作用。」

「足球搞不上去也就算了，這事兒上不能硬一回嗎？」

「貽笑大方」

「還是捨不得贊助啊，只是譴責」

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