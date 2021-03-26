傷兵滿營的東方龍獅周六3時30分在斧山道運動場上演的港超聯，變陣求破死守的標準流浪，爭取重回勝軌。

今季爭標要角東方復賽後備受傷兵問題困擾，上場在榜首戰力戰以1:1逼和衞冕傑志，搶回一分，惟三場不勝後，目前七戰12分，落後多踢一場的傑志四分守在第二位。只是該隊傷兵問題持續，除利馬及鍾偉強尚未復出，盧卡斯及杜度先後受傷，艾華頓上場完場前受創，料此戰倦勤，上場退居後備的費蘭度此戰將復任上陣，

東方主教練李志堅表示，聯賽是長途戰，表現難免有起伏，而上場和波可提升士氣。此戰面對近期失球甚少的流浪，隊長梁振邦表示必須打醒十二分精神，他說：「斧山道場地偏細有利防守，預計對手會以穩守突擊應戰。故此教練團亦在今周的訓練中針對性準備進攻戰術，而防守上必須減少失誤，更絕不能掉以輕心！」

以「兄弟班」出戰的流浪，月初絕殺晉峰打開季內勝門，對上兩場悶和傑志及理文，近三場錄得一勝二和，守在第五位，只落後第四的理文兩分，不能抹煞出戰爭標組機會。事實上，流浪簽入林嘉緯及盧均宜兩名前港腳，帶領姚皓明、黃俊軒及播磨浩謙等有一定能力的失意兵，加上防線經常屯重兵，又起用身高腳長的烏克蘭守門員奧利斯把守最後一關後，防守力更強，等閒隊不易破破該隊大門，而教練賴嘉輝指球員信心不斷增強。

至於尾場5時30分在旺角場上演榜尾大戰，由新聞球隊，第七位愉園對包尾冠忠南區。前者上場不敵飛馬，復賽未勝，4分排尾二，教練鮑家耀及守衛林衍廷賽後因不滿球證羅碧芝執法事件所困，後者此戰停賽，好消息是首席射手羅拔奧度傷癒有望復出。南區近況更差，上場不敵晉峰，復賽五連，6戰4分跌至末榜，而教練兼球員列文正設法重整球隊，希望可盡快走出低谷，此戰好消息是守衛比圖及守門員謝德謙復出。

港超聯周六賽程

3:00pm

標準流浪[5] vs 東方龍獅[2]（斧山道運動場）

票價：$60及$20（長者及學生票）

5:30pm

愉園[7] vs冠忠南區[8]（旺角大球場）

票價：$80及$30（長者及學生票）

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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