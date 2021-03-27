周五NBA常規賽網隊作客東岸包尾的活塞，今場表現大勇的夏登（James Harden）入球停不了，拿下「超級雙雙」44分和14籃板另有8助攻，幾乎達成40+大三元。儘管他六犯滿畢業離場，但還有比歷克格芬（Blake Griffin）倒戈貢獻第二高的17分，網隊在再缺少明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）下，仍險勝活塞113:111。

網隊三巨頭今場只有夏登孤軍作戰，他休戰一場後復出，但除養傷中的杜蘭特（Kevin Durant），艾榮今場亦因個人原因告假。縱使今場對手是東岸包尾的活塞，實際上亦不易打。今仗賽事更充滿火藥味，多達7位球員被吹罰技術犯規。早於第二節初段，格芬就和活塞前鋒史釗活（Isaiah Stewart）有身體碰撞，二人爭搶籃板後，後者突然「開踭」擊中格芬面部，被吹罰二級惡意犯規，即時被驅逐離場。上半場已有17分的夏登，帶領網隊稍為領先59:50。

換邊後夏登亦陷入犯規麻煩，他在第三節完結前已累積五次個人犯規，但網隊未敢冒險將他收下，結果他第三節再拿下13分，加上格芬的貢獻，網隊繼續領先82:78。最後一節活塞繼續窮追猛打，一度追平106:106，但夏登及時博到關鍵AND-1。不過他奮戰至最後6.1秒亦吞下第六犯「畢業」，幸網隊最後亦保住優勢，最後以2分險勝。

夏登錄得職業生涯第31次單場40分+10+籃板，成為NBA史上第三人，今場轟入44分更是平其本季最高單場得分。但現時他在MVP熱門人選只排第5位，他賽後揚言自己應是最大熱門：「我感覺自己是屬於MVP嗎？對，我覺得自己就是MVP。很簡單，我不想個別地談及自己，我讓大家自己看看。數字不能代表甚麼，我們贏了，就是這樣。」2018年當選過的MVP的夏登，現以場均11.2次助攻在聯盟領首，他續道：「我每晚上陣都是希望為隊友獻出我的所有，盡力為他們帶來一切可能。」

今季常規賽MVP熱門

1 祖傑（金塊） 1.91倍

2 勒邦占士（湖人） 6.5倍

3 艾比迪（76人） 7倍

4 安迪度安寶（公鹿） 7.5倍

5 夏登（網隊） 10倍

6 尼拉特（拓荒者） 15倍

賠率來源：WilliamHill

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