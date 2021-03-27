加利尼維利當球員時不時被取笑「跑得慢、冇速度與唔夠快」，但原來這位曼聯名宿亦非一無是處。英國傳媒日前就爆出，現年46歲的「加利佬」，掛靴後除了當領隊與評述員外，還很有生意頭腦。

根據《太陽報》找到的紀錄顯示，加利佬曾經參與的生意項目，竟然多達66個，資產總值更高達7,000萬鎊，即大約7.5億港元，非常厲害。據報指，雖然部份生意已經結束，但加利佬的業務範圍仍然十分廣泛，當中酒店業務就價值2,000萬鎊，物業發展值1,050萬鎊，其餘超過4,000萬鎊的生意，就遍佈於餐飲、電影製作與房地產代理等不同範疇。

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