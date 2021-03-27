周五邁阿密網賽上演次圈賽事，其中賽事三號種籽、德國球手施華利夫面對21歲的芬蘭球手魯蘇維奧里，在先贏一盤6:1之下，爆冷連輸兩盤3:6、1:6，總盤數輸1:2出局。反觀世界排名升上第二位、賽事頭號種籽的俄羅斯球手梅韋迪夫，則直落兩盤6:2、6:2輕取台灣37歲老將盧彥勳過關。

賽後爆冷擊敗施華利夫的魯蘇維奧里表示：「我在首盤有很多犯錯，我嘗試打得太快了，施華利夫移動步法很好，經常能將網球打落貼近底線。幸好我漸漸找到方法進入比賽狀態，在第三盤我打得很好並做出正確決定。我為勝利感到自豪，我需要做正確的事情如作出改變，今天我開局不好犯了很多錯，但最後我精神狀態很好，這是我感到自豪的地方。」

女單方面，世界排名第二的日本球手大坂直美，在女單次圈則以直落兩盤7:6、6:4淘汰澳洲球手湯諾維琪，賽後大坂直美表示：「這是我自澳網後首場比賽，所以我只想打得好，我感覺這裡就像家中一樣，因為我在附近長大。我要感謝自己在需要時發球表現很好，我有能力在發球表現出色，因此感到非常滿意。」

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