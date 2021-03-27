TOKYO, JAPAN - FEBRUARY 11: A woman has her photograph taken in front of the Olympic Rings on February 11, 2021 in Tokyo, Japan. Yoshiro Mori, the head of the Tokyo Olympics and Paralympics Organising Committee, is widely expected to announce his resignation tomorrow following his sexist remarks at an earlier meeting that have been widely condemned in Japan and abroad. (Photo by Yuichi Yamazaki/Getty Images)
由於全球武漢肺炎疫情仍舊反覆，為防病毒再藉大型體育活動擴散，東京奧運繼上周宣佈不接受海外觀眾入場後，國際奧委會（IOC）周五亦表示，將會大減削減賓客及非必要工作人員觀賽。
IOC的聲明中指出：「為了遵守與日本方面的要求，國際奧委會執行委員會決定只向在2020年東京奧運會中，具有重要作用和運作角色的人員授予入場認證，這將大大減少合資格的入場人數，。國際奧委會執行委員會已取消部份或減少IOC的賓客計劃，邀請奧運傳奇人物及其他類似計劃亦會取消，並不會再授予任何類別的賓客許可。」
據外媒報稱，這次的行動將有超過1,000人無法取得入場認證，進一步令今屆東京奧運的規模縮少，以減低傳播風險，運動員亦將只能留在選手村，並禁止到訪任何酒吧、餐廳或其他旅遊區。
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