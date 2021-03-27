由於全球武漢肺炎疫情仍舊反覆，為防病毒再藉大型體育活動擴散，東京奧運繼上周宣佈不接受海外觀眾入場後，國際奧委會（IOC）周五亦表示，將會大減削減賓客及非必要工作人員觀賽。

IOC的聲明中指出：「為了遵守與日本方面的要求，國際奧委會執行委員會決定只向在2020年東京奧運會中，具有重要作用和運作角色的人員授予入場認證，這將大大減少合資格的入場人數，。國際奧委會執行委員會已取消部份或減少IOC的賓客計劃，邀請奧運傳奇人物及其他類似計劃亦會取消，並不會再授予任何類別的賓客許可。」

據外媒報稱，這次的行動將有超過1,000人無法取得入場認證，進一步令今屆東京奧運的規模縮少，以減低傳播風險，運動員亦將只能留在選手村，並禁止到訪任何酒吧、餐廳或其他旅遊區。

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