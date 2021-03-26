【名家足路】

2022世界盃歐洲區外圍賽已展開，英格蘭周中首戰主場大勝聖馬力諾後，明日乘勝作客狙擊阿爾巴尼亞，有力大勝延續強勢，可以英軍上盤作為今周重心之選。

年長一點的球迷，或多或少會對不同年代的英格蘭代表隊抱有期望，可是數十年來成績不似預期；8、90年代的連尼加、加斯居尼及班尼斯年代，到球隊近代碧咸、謝拉特、史高斯、奧雲及林柏特等黃金一代球星為軸心，可是都未能在大賽取得突破。

英軍注重整體攻守兼備

從戰績上看確實有這個可能，不過，經過多年從錯誤中學習，英足總及球隊已明白要提升實力，不單靠個別球員，而是設法提升整體能力與青訓，當整體能力夠強，從青訓系統中培訓到出色球員，便有機會在大賽交出成績。

2018年的俄羅斯世界盃，由修夫基帶領的英格蘭令人意外地打入四強，這位前英格蘭U21領隊未來有機會帶領英軍求取突破。當然受疫情影響下，英軍過去這段時間少了比賽，但去年歐國聯對冰島的表現令筆者留下很深印象，菲爾科頓、美臣蒙特、拉舒福特、史達寧及迪格蘭賴斯等新一代英軍，配合可靠射手哈利卡尼，進攻確有保證，防線又有回勇的史東斯，加上穩健的哈利馬古尼，相信今夏的歐國盃決賽周，以至世界盃外圍賽都可以交出好表現。

英軍在世盃外抽得好籤，賽程也有利，首戰主場順利擊敗尚餘不多的「魚腩」聖馬力諾，以此作熱身備戰明日作客阿爾巴尼亞與下周三迎波蘭，結果大勝5:0。當然，基亞利殊、占士麥迪臣、查頓辛祖及拉舒福特等受傷，三獅前線也未算太完整，但也有足夠火力擊敗阿爾巴尼亞。

球迷不要以為阿爾巴尼亞是弱隊，因為全隊基本上都外流歐洲各地聯賽，後防主力如迪占士堤及希沙積是意甲阿特蘭大及拿玻里主力，惟中前場球員級數及能力與英格蘭有頗大距離，就算英軍作客也有足夠戰力大勝阿爾巴尼亞，為下周三迎波蘭、此組最強對手作準備。

文：譚拔士