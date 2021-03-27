英國傳媒報道，車路士今夏或有意重新簽入舊將盧卡古，一旦藍戰士今夏無法購得超新星艾寧夏蘭特，便會將目標放到盧卡古身上。

目前車路士前鋒入球產量不足，球隊英超首席射手譚美阿巴謙只入6球，自杜曹上任後上陣機會不多，漸漸失去主力位置，另外今季新加盟的迪姆華拿，則只有5個英超入球，至於有4次英超進帳的基奧特亦已經34歲，今夏收購鋒將已成為球隊的當務之急。

據報，效力多蒙特的超新星艾寧夏蘭特成為了杜曹的主要目標，雖然蜜蜂兵團已為夏蘭特標價1.54億鎊，但如此高價對車路士來說恐亦略兼太貴，特別是再等一年夏蘭特合約中6,500萬鎊的解約條款就會生效，今夏恐未有球會投擲逾1.5億鎊價錢搶人。英媒報稱如果藍戰士收購夏蘭特不果，他們便會將目標轉到舊將盧卡古身上。

這名比利時鋒霸曾在2011年以18歲之齡加盟車路士，但當時他過於年輕，只為車路士兩季上陣過10場，無法取得入球之下，最終在2014年被時任車路士領隊摩連奴賣至愛華頓，後來盧卡古入球能力爆發，效力愛華頓期間攻入過87球，轉投曼聯前曾一度有傳回歸車路士，但藍戰士最終購入了艾華路莫拉達。

現年已經27歲的盧卡古，轉戰意甲國際米蘭後已成為球隊不可或缺的球員，今季為國際上陣26場意甲已攻入19球，帶領球隊目前佔據意甲榜首，領先次席AC米蘭6分兼少賽一場，有機會贏得今屆意甲冠軍，令車路士、曼城等球會對盧卡古深感興趣。

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