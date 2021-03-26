【綜合歐洲外電】早前宣佈以39歲之齡重返瑞典國家隊的伊巴謙莫域，周四在世盃外B組首戰即擔正，並於上半場交出關鍵助攻，助瑞典在主場以1:0擊敗格魯吉亞旗開得勝；至於同組西班牙則在主場遭希臘逼和1:1，痛失兩分。

雖然作為隊史入球王的伊巴今仗未有進賬，但就在前線起到重要作用，35分鐘交出助攻，心口將皮球控定再橫傳，域陀卡里臣上前接應並卧射得手領先1:0。下半場雙方未能再破門，最終瑞典小勝1:0錄首勝。

賽後伊巴受訪時表示：「我感覺很好，就像我第一次參加國際賽一樣，整個人都充滿了腎上腺素。我在這個球隊是新球員，入球會到來的，我們有太多簡單犯錯，如果我們可以減少它，我們將可以在進攻上更具威脅，這將會越來越好。」至於賽後瑞典教練安達臣則稱：「很明顯只經過一次訓練課後，不是所有東西都正確，但我相信這對攻擊組合在未來可以創造出很好的化學反應。」

狂牛換走拉莫斯即失分

至於同屬B組的西班牙，在主場一度領先下，於下半場輸12碼，結果意外遭希臘逼和1:1，痛失兩分。明顯佔控球優勢的西班牙在33分鐘先由艾華路莫拉達破網，上半場領先1:0。但半場時狂牛教練安歷基收起帶傷上陣的隊長沙治奧拉莫斯，以恩尼高馬天尼斯入替，結果後者在56分鐘於禁區內犯下天條輸12碼，客軍一蹴而就追成1:1平手直至完場。