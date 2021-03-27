周五NBA常規賽湖人主場迎戰騎士，受傷的球星勒邦占士（LeBron James）未能領軍倒戈舊東家，其隊友夏利爾（Montrezl Harrell）就挺身而出。騎士交易掉中鋒麥伊（JaVale McGee）後禁區留下大缺口，夏利爾就在顏色地帶盡情發揮，拿下24分10籃板，帶領缺少占士和安東尼戴維斯（Anthony Davis）的湖人，以100:86擊敗騎士，終止四連敗。

自勒邦占士亦受傷倒下後，湖人一直未能打開勝利之門，過去幾仗雖能與對手咬住比分，卻始終未能拿下勝利，賽後已經四連敗。今場面對東岸下游的騎士，對方剛於周四球員轉會交易限期把中鋒麥伊送往金塊，禁區留下大缺口，雖內線仍有J阿倫（Jarrett Allen）支撐，卻未能守住夏利爾的強攻。他領湖人在騎士禁區轟下58分，個人15投10中，命中率高達66.7%。紫金兵團半場就領先51:44，加上舒路達（Dennis Schroder）今戰貢獻17分，湖人第四節一度拉開至19分差距，最後順利收下占士和AD雙雙缺陣後首場勝仗。占士自本月20日扭傷右足踝後，已缺陣4場常規賽，AD更自兩月中旬後就再無上陣。他們中止四連敗後，暫以29勝17負排西岸第4，但身後的金塊同日贏波，和第6的拓荒者已追剩湖人1.5場勝差。

同日塘鵝主場迎戰金塊，新星錫安威廉臣（Zion Williamson）全場19投16中，以84.2%命中率轟入38分、10籃板、5助攻和2封阻，仍始終不及有祖傑（Nikola Jokic）拿下37分的金塊，僅敗108:113，兩連勝結束。錫安成為塘鵝隊史上自2010年後，首位能單場獲35分10籃板5助攻的球員，他賽後說：「我只是試圖打得侵略性一點，我專注進攻，結果很多球都命中了，但這不足夠，他們射入的都是些關鍵球，末段打得很好，他們是支出色的球隊，向他們致敬。」

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