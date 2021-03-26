英格蘭周四於歐洲區世盃外圍賽I組大捷響頭炮，主場5:0大炒「魚腩」聖馬力諾。勝果可說是意料之內，但今仗是修夫基領軍50場里程碑，總結他任教的四年半，三獅軍團人才輩出，共有43位球員獲國家隊「地標」機會，全因這位50歲主帥唯才是用，亦願意破舊立新不斷求變，使昔日總在大賽腳軟的英軍，變得越來越具爭標本錢。

文：盧卡東尼

修夫基執教英軍的第50場國際賽，適逢對手是世界排名第210位、隊史從未贏過任何一場外圍賽的聖馬力諾，以勝仗迎接這個里程碑根本是意料中事，只視乎最終贏多少。

修頓維拉雙斯開齋

結果，修夫基在收起隊長哈利卡尼下仍以5:0大勝，當中愛華頓新紮射手卡維特利雲梅開二度，修咸頓罰球王禾特普斯以及今輪國際賽首獲徵召、後備披甲的阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯，也各自在今場比賽取得國家隊處子入球，帶領英軍在I組輕鬆拿下三分。上述「新丁」，全在修夫基麾下才入選國家隊，根據統計，修夫基從2016年9月接替「大Sam」艾拿迪斯以來執掌約四年半，竟有多達43位球員演出了國家隊「處子騷」（見附表），以今仗上陣球員為例，正選加後備16人中就有12人是其「契仔」，包括美臣蒙特、菲爾科頓及列斯占士等，今戰獲准坐後備席輪休的曼聯中堅哈利馬古尼及門將比克福特，更是他這班子弟兵中目前代表國家隊出場次數最多的兩位球員，同樣取得30頂「喼帽」，兩人都是修夫基麾下的防線核心。

修夫基用人唯才，那怕不是效力豪門，只要適合其陣型要求及條件就會被取錄，當中今戰正選、已五次代表國家隊的列斯聯中場加雲菲臘斯，在列斯聯今季升班後即獲修夫基召用。賽後，修夫基就藉屈堅斯今仗「地標」上陣即奉獻處子入球，來談及他的建軍方向：「我覺得從這個入球可以告訴你這支球隊的優勝之處。我認為當球隊內不斷湧現新人時，他們也會互相幫助對方去融入球隊，讓一切變得更簡單。」

領軍四年半世盃闖高峯

從2016歐國盃16強被冰島踢出局後，英格蘭在修夫基上任以來，大賽成績越來越穩定，於2018世盃決賽周得殿軍，已是英格蘭28年來最佳世盃成績，之後展開的首屆歐國聯，英軍也可闖入決賽周四強。以目前陣容來看，三獅進攻人才尤其鼎盛，在三個月後上演的歐國盃決賽周，甚至一年後的卡塔爾世盃，他們爭標本錢絕不低；作為英格蘭史上首位領隊兼球員時代都分別代表國家達50次的修夫基，若能不斷在國際賽創造佳績，又受球迷愛戴，邁向他領軍生涯100場也不是夢話。

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