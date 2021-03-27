受疫情影響，連番延期的2020香港英式桌球公開賽第三站終在周六下午上演，「四眼Cue后」吳安儀再次與馮國威於季軍戰碰頭，七局四勝制下，以局數4:0奪得季軍；而冠軍戰則採用九局五勝制，周漢文與譚潤峰鏖戰至第九局始分高下，終由周漢文奪冠。

吳安儀早前獲發未來兩季（2021/22、2022/2023）的世界桌總的職業巡迴賽「全年外卡」，安儀今仗直落四局取勝，自去年十一月至今，近三個月沒正式比賽，她賽後滿意今日表現：「去到四強開始有少少緊張，因為之前最佳成績都只係第四，再次喺季軍戰對馮國威，今日首兩局都一cue過安全線，發揮得幾好。」而對獲發兩季「全年外卡」就感到意外「因為疫情令到桌球賽對咗好耐，所以都冇預計到會有外卡。一直都希望轉職業，估唔到今次有機會，希望呢兩年自己可以有更大改進。」

早前香港桌球總會表示，卡塔爾奧委會宣佈將桌球納入2030年多哈亞運項目，吳安儀對此相當高興：「當時剔出咗都失落咗一排，始終係大型比賽。雖然係九年後可能遠咗啲，但都係一個機會，自己當然會努力拎亞運資格，呢幾年希望可以準備好啲。」吳安儀唯一一次參加亞運正是2010年廣州亞洲，當屆她奪得六個紅球賽單打套銅牌外，亦伙同蘇文欣及葉蘊妍奪六個紅球女團金牌。另外傅家俊於當屆亞運亦贏得單打金牌。2010年後桌球項目被剔除。

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