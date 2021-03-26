捷克與比利時都在世 盃歐洲區外圍賽E組首戰旗開得勝，兩軍周六在前者主場正面交鋒，評估雙方攻力有看頭，但防守卻不算穩健，「入球大細」 [2.5/3球]的「大」可望穩開。（球賽編號：星期六44；有線662台明日 3:45am直播） 文：盧卡東尼

捷克3天前作客大炒愛沙尼亞 6:2，當中效力韋斯咸的湯馬士蘇錫克，將今季球會的出色表現也帶返國家隊，個人首次在國際賽大演「帽子戲法」；另一6呎2高中鋒柏德列舒希克也有進賬。捷克未有在這場比賽添任何傷兵，可原班人馬回主場迎擊比利時，而有這兩位「高佬」在陣， 相信以維頓漢及艾達韋列特等年過30老將為首的敵軍防線，不易應付。

比利時方面，首戰在落後下反勝威爾斯3:1，與捷克齊在此組全取三分。雖然今次點兵沒有近年傷患頻仍的夏薩特，但進攻線還有盧卡古、奇雲迪布尼、梅頓斯及夏薩特弟弟杜根夏薩特等好手，要轟破上仗對愛沙尼亞都失兩球的捷克防線，易如反掌。

客軍教練馬天尼斯未必會作大幅度輪換，畢竟今戰對手捷克可算是爭奪小組出線的勁敵之一，反而三天後主場對白羅斯，才有可能收起盧卡古及迪布尼，因此今戰開「大」在望。

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