2019香港優秀教練頒獎禮因疫情關係，今日首次日採網上進行，帶領香港單車隊屢獲超卓成績的總教練沈金康獲頒「全年最佳教練」（個人項目高級組獎），這已是他第11次獲此殊榮，前港隊壁球代表梁勤輝奪「全年最佳教練」（團體項目青少年組獎）。

各個獎項組別中以「全年最佳教練」為眾人焦點，這個獎項常客的香港單車隊總教練沈金康大熱勝出，以「女車神」李慧詩為首的香港場地單車隊，在2019年的世錦賽、亞錦賽及世界盃等共奪得九面金牌，包括李慧詩兩面世錦賽凱林賽及爭先賽金牌，沈教練居功至偉。

「全年最佳教練」共有四個獎項，除沈教練的個人項目高級組外，團體項目高級組得主是殘疾人羽毛球教練劉南銘、單車教練Herve Dagorne奪個人項目青少年組獎，壁球教練梁勤輝奪團體項目青少年組獎。

主辦的香港教練培訓委員會共接獲246份提名名單競逐七大組別，包括全年最佳教練獎、優秀服務獎、最佳教練培訓工作者獎、最佳隊際運動教練獎、精英教練獎、社區優秀教練獎及學校優秀教練獎。滑浪風帆教練徐梓熙奪「優秀服務獎」，浸大副教練雷雄德奪「最佳教練培訓工作者獎」，欖球教練Paul John 奪「最佳隊際運動教練獎」。

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