ATP 1000等級的邁阿密網球公開賽正在美國進行，首年參與ATP巡迴賽的19歲英國小將積克查柏，比賽中途疑因天氣問題不支倒地，需緊急接受醫療救助，幸好他沒有大礙，但其ATP地標戰卻就此以退賽結束，相當可惜。

美國邁阿密本周天氣晴朗，氣溫約在攝氏22度至28度，但中午太陽在頭殼頂時，真的有機會中暑。首戰打ATP巡迴賽的積克查柏，周四在首圈面對較有經驗的哈薩克球手古古舒堅，當首盤打至5:6時，他就需要醫療暫停檢查脈搏。首盤他以5:7輸掉後，次盤開賽不久他更突然不支倒地，據指是因溫度和濕度一度出現暈眩和窒息的情況。幸好他後來能在工作人員攙扶下坐起來，並自己步離球場。今年一月確診過武漢肺炎的他說：「我經歷過一個階段不能經常打網球，我倒下是因為我開始感到暈眩，這個情況讓我感到很辛苦，我的體能要多加改善，我的比賽狀態尚未到最佳。」

前男單世界排名第一的魯錫斯基就表示，積克查柏未習慣在這個環境或是這個鐘數打球，對佢來說，1小時10分鐘都是煎熬，他要學習適憑這個情況，拿出冰毛巾，要確保自己水分充足。積克查柏最後需要退賽，ATP地標戰就此結束。

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