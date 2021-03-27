「西甲專家」鄭兆聰近期甚旺，上周推介巴塞隆拿W，結果順利大炒皇家蘇斯達；今周國際賽期，西甲休戰，聰仔則推介西班牙國家隊賽事，世盃外「狂牛兵團」作客格魯吉亞，聰仔覺得西班牙會小勝格軍打開分組賽勝門。

聰仔覺得西班牙上仗失分於希臘腳下，縱球隊取得超過七成控球率，可是只由艾華路莫拉達上半場取得入球，論表現其實未算太差，欠的只是處理最後一腳的質素，首戰失利也未有惹來國內傳媒炮轟，惟表現的確還有改善空間，今仗作客也不容有失，以格軍上仗0:1僅敗予瑞典腳下，防守力不錯，西班牙難大勝。

「丘仔」丘建威則推介德國對羅馬尼亞一戰入球細；他覺得德國上場分組賽揭幕戰中旗開得勝輕取冰島3:0，取得一個好開始。不過今仗對手羅馬尼亞防守力不錯，今仗作客有機會較為保守，就算敗陣都不會是大比數，盡量減少得失球差距，入球細合理。

譚拔士上周命中英足盃車路士上盤，今周則推介英格蘭國家隊賽事；周日英軍繼戰世盃外，作客阿爾巴尼亞，譚拔士覺得英軍周中首戰主場大勝聖馬力諾後，清風送爽大勝5:0，經過實戰熱身後，相信英軍此戰會有進步表現。當然，基亞利殊、占士麥迪臣、查頓辛祖及拉舒福特等受傷，三獅前線也未算太完整，但也有足夠火力擊敗阿爾巴尼亞，預計可大勝。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期日 英格蘭大勝

鄭兆聰 星期日 西班牙小勝

丘建威 星期日 德國細

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