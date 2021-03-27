愉園近日捲入性別歧視風波，今日對南區的賽後，愉園總監潘文廸表示，有責任教導林衍廷等小將，亦相信鮑家耀非性別歧視之人，但有待足總聆訊後作進一步行動；另外，愉園亦已入信足總，希望可改善球證水平。

潘文廸確認，已收到足總通知，林衍廷需涉性騷擾女球證羅碧芝一事需接受聆訊，潘說：「收到足總信息，需要聆訊，指他行為不當。這是事實，做錯了就是做錯了，就算足總如何判決，球會也會對他有懲罰。他是年青球員，球會義務上也要作教導。」他表示，對林衍廷的內部處分，需待足總作判決後再作定奪。

女甲球隊大聯盟足球學院球員Cecily Radford日前發起聯署，要求因失言而被指性別歧視的愉園主教練鮑家耀道歉，4日得到近600人聯署。潘文廸指，認識鮑家耀多時，認為他非性別歧視之人，「有時說話講了出口，就是講了出口，但意思未必是這樣。他當了女子足球教練多時，我相信他如果是這樣的人，不能在女子足球壇立足多時，或許有點誤會。」他表示，球會在事發翌日已發出聲明，認為鮑家耀只是一時口快，情緖激動。

潘文廸指，已去信足總，希望提高球證部門透明度，澄清並非去信投訴球證，他說：「有關對晉峰和飛馬的比賽，我們已去信，並非投訴，而是希望因應該兩仗的球證執法，給予一點意見。」他認為球證水平問題已存在多時，各隊亦不時對球證表達過不同意見，亦認為足總可參考外國做法，提早公佈球證名單。他又指出，今仗球證黃偉倫的判決沒有大爭議，整體表現不錯。

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