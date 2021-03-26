今季NBA球員轉會限期周四屆滿，上屆總亞軍熱火成功從火箭換入奧拉迪普（Victor Oladipo）後，正全力招攬剛獲馬刺買斷合約的艾迪列治（LaMarcus Aldridge），而在「死線日」增兵失敗的湖人，據報亦正一心等待騎士買斷杜蒙特（Andre Drummond）的合約後，再簽入這位籃板王，以增加衞冕本錢。

儘管周四在占美畢拿（Jimmy Butler）因病缺陣下，熱火於主場以122:125不敵拓荒者，但球隊總算收到好消息，成功從火箭換來奧拉迪普。這位28歲得分後衞季初在涉及夏登轉投網隊的四隊大交易中，從溜馬過檔火箭，在轉會後20場比賽，平均每場能夠貢獻21.2分，絕對不容看輕，熱火只需交出A巴特利（Avery Bradley）、中鋒奧利尼克（Kelly Olynyk）以及1個2022年首輪選秀互換權，便可將他收歸旗下，相當划算。奧拉迪普加盟後，將可成為熱火在畢拿與艾迪巴約（Bam Adebayo）外的第三得分點，加上紐寧（Kendrick Nunn）、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）、希路（Tyler Herro）與積傑錫（Goran Dragic）組成的核心陣容，熱火的實力跟上季比較更是有增無減。

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斟艾迪列治增板凳深度

不過，吸取了上季受傷兵困擾的經驗後，據報熱火正拉攏剛獲馬刺買斷合約的艾迪列治加盟。曾七度入選出戰明星賽的艾迪列治，以中距離投射準繩見稱，非常適合熱火的打法。他今季為馬刺上陣21仗，場均有13.7分及4.5個籃板，絕對有能力加強球隊的陣容深度。

相比之下，貴為上屆總冠軍的湖人，在主將勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）一齊受傷下，竟未能把握機會增兵，難免令一眾球迷擔心。該隊周四就在主場以101:109不敵76人，吞下四連敗。

擬簽杜蒙特組「雙AD」

其實，湖人曾有意從速龍換入明星控衞洛利（Kyle Lowry），但由於拒絕交出賀頓特加（Talen Horton-Tucker），最終令交易計劃告吹。據悉，湖人認為洛利將於今季結束後回復自由身，屆時再將他收歸旗下也不遲，他們眼下的目標，將是招攬四屆NBA常規賽籃板王杜蒙特加盟，與安東尼戴維斯組成攻守兼備的「雙AD」組合。

27歲的杜蒙特今季為騎士上陣25仗，場均得17.5分、13.5個籃板、2.6次助攻及1.2次封截。不過，自上月被騎士放上交易貨架後，杜蒙特便再沒有上陣。隨着球員交易限期屆滿，據報騎士將會買斷杜蒙特價值2,900萬美元的最後1年合約，而湖人亦已對他虎視眈眈。假如雙AD組合成事，湖人成功衞冕的機會肯定進一步提高。

綜合美國外電

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