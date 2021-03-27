本周一（22日）在體院接種復必泰（BioNTech）疫苗的香港跳遠王子陳銘泰，今日在將軍澳運動場舉行的香港田徑系列賽一，四跳下以7米44奪冠，賽後他表示曾因疫苗包裝出問題「嚇了一嚇」，經了解後知道不影響疫苗效能已放心下來，他期望下月的系列賽二及五月初的香港錦標賽可恢復「六跳」，爭取跳回接近東奧標的8米22。

「星期一打完復必泰後，沒有任何不適，怎知星期三起床後就聽到包裝有問題而暫停接種，是嚇了一嚇，但後來知包裝問題不影響疫苗，現在也不太擔心，等稍後恢復接種後，會更放心，也計劃21日後打第二劑。」阿泰今日的四跳中，第一及第三跳被foul，第二跳跳出7米44，第四跳跳7米38，他認為若能恢復趕及決賽共六跳會更理想。

阿泰續稱：「上星期在小西灣的測試賽用四跳我也可理解，沒想過今日是正式比賽也只有四跳，都明白田總要向康文署申請時要經過重重關卡，但足球比賽入場也有三千幾人，我們這裡（指運動場）300人也沒有，做回原來的六跳沒甚麽不可，感覺有比賽但不到正常規格有點可惜，希望往後的比賽可以回復正常。」現暫定下月底在小西灣運動場舉辦系列賽二、五月一、二日在將軍澳辦香港錦標賽，後者是阿泰的目標比賽，希望至少跳入8米，他曾於2016年以8米12刷新港績至今，上星期在小西灣的測試賽跳出7米51，他表示是個好開始，師妹俞雅欣今日因傷缺席女子跳遠比賽。

今日的比賽中，徑項如男、女子100米跑用回正常規例，不用隔線比賽，只是配合四人限聚令下，每四條線隔開一條賽道進行，香港田徑總會行政總監伍于豪表示，康文署到今個星期三才通知徑項可以不用隔線比賽，但田項的規則則沿用上星期的測試賽，他坦言是「保守的安排」，沒特別向康文署申請，希望未來的香港比賽能用舊例。

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