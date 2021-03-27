意甲球會拉素，去年11月被意大利足總調查發現，該會未有向意大利衞生當局通報有關武漢肺炎確診個案，不但允許了3名確診球員參加訓練，更兩度派出了本應要接受隔離的無症狀球員出戰，涉違反武漢肺炎防疫協議。

結果意大利足總在2月發起訴訟，將此事移交法院，結果法院在周五宣判，拉素要就事件罰訓15萬歐元，拉素主席洛列圖要被停職7個月，兩名隊醫亦要被停職12個月，但拉素就逃過了扣分處罰。

不過，拉素方面事後發聲明，將會就事件提出上訴，否認有任何不當的行為，並在聲明中指出他們相信正義。

據早前報道，拉素去年得知隊內有球員出現「陽轉陰再轉陽」的情況後，當時拉素認為是實驗室方面出現問題，認為後者才有責任將陽性檢測結果通知當地衞生部門。然而本來在歐聯的賽前檢測中呈陽性的恩莫比尼，在未有隔離的情況下繼續在意甲賽事中登場，出戰對陣了拖連奴及祖雲達斯的賽事播毒。

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