澳職未受國際賽期影響，周六更安排兩場比賽，形勢上以中岸水手主場對墨爾本勝利最為單純，水手上仗雖不敵墨爾本城，不過今季主場戰績亦可靠，可望擊敗勝利反底，讓半/一取上盤。

水手上仗作客以0:2不敵墨城，三場不敗走勢告終，確實是技不如人，前中後三線都表現遜色，教練史達積斯也沒有勉強，下半場已經收起麥西蒙、烏連拿、丹尼爾達施華等主力，為今仗鋪路。事實上水手今季主場不錯，7戰取4勝1和2負，是主場第二多勝仗球隊之一，累積12個入球也是主場攻力第二多球隊之一，7戰也只有1場沒法取得入球，面對中下游球隊亦有把握，曾擊敗西部聯、FC麥克阿瑟等對手。陣容上主隊也沒大問題，中場史坦斯尼斯有望趕及復出，陣容完整下，有望重拾勝軌。

墨爾本勝利可算是澳職近期最悲慘球隊，周中1:4大敗予威靈頓鳳凰，已累積四連敗，敬陪末席，4戰更累積失17球；傷兵問題亦嚴重影響教練巴貝拿部署，新添主力傷兵有基斯泰迪、梳頓等，中場領軍人物馬高洛查士更因為斷腳，復出無期。就算尚有羅比古斯、積及畢打菲特等好手支撐，隊長布洛斯咸停賽復出，但防守力實在太差，加上今季作客未嘗一勝，周三才完成鳳凰之戰，休息時間又比對手少兩天，受讓也不值支持。

同日尾場珀斯光輝主場對紐卡素噴射機，光輝周中1:1賽和FC悉尼，傷兵問題亦漸改善，有力反底。噴射機近況甚差，上仗大敗予阿德萊德聯腳下，後防甚多失誤，面對善於強攻的光輝，勢難抵擋，光輝讓平/半必取上盤。（球賽編號：星期六14；無綫myTV Super 901台今日6:20pm直播)

文：牽牛