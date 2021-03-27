Nike因拒用新疆棉近日被內地民眾圍攻及杯葛，內媒周六終報稱中國足協向Nike的「錯誤行徑」予以譴責，並稱會保留處理合約權利，雙方關係陷入破裂。繼西班牙品牌卡爾美（Kelme）試圖乘虛而入，希望贊助中超及中國國家隊之後，國產品牌、前港超球會R&F富力的贊助商銳克，亦有意加入戰團。

中國足球網站「懂球帝」早前率先展示一封，聲稱卡爾美向中國足協發出的信件，稱該公司「致力於中國足球長期健康發展，一直是Kelme堅持的初心；希望能為贊助中超及中國足球國家隊貢獻一分力量。」並發文稱「卡爾美力挺中國新疆棉，美麗新疆好山好水好棉花，我們優選優質新疆棉花」。

卡爾美這個來自西班牙的運動用品品牌，早於1963年已成立，在90年代一度成為西甲班霸皇家馬德里的球衣贊助商，中國「武球王」武磊所效力的西乙球會愛斯賓奴，亦是由該品牌負責贊助，亦是中國第14屆全國運動會體育服裝類的合作夥伴。

除了卡爾前之外，由前中國足球員趙達新及其兄弟一同創立的運動用品品牌銳克，亦在官方微博帳號上向中國足協表達合作意向，「願意為中超聯賽和中國足球國家隊設計服裝，不忘民族品牌的初心，始終堅持為中國足球的發展而貢獻自己的綿薄之力。」

銳克這個中國品牌是於02年成立，是貴州恆豐智誠FC、呼和浩特足球隊、梅州客家FC、延邊富德FC等贊助商之餘，甚至是前港超球會、已經散班的R&F富力的球衣贊助商。

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