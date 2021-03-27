一個星期前仍在跑10秒74三甲不入的香港100米跑代表吳家鋒，今日像脫胎換骨，在將軍澳運動場的香港田徑系列賽一的男子100米跑，以10秒50奪冠，視今年東奧及全運為目標的他期望未來三個月可挑戰10秒28的港績及爭取入東奧，女子100米跑由梁筠宜以季度個人最佳(SB)的12秒16封后。

28歲的吳家鋒，今早初賽以10秒53第一名入決賽，他說：「經過上星期測試賽跑10秒74如此差，我已同自己講一定要跑回自己應有水平，今日初賽同決賽都穩定地跑到10秒5左右，雖然未到預期的10秒4幾，但算中規中矩，畢竟因疫情差不多沒正規訓練差不多一年，我到上月才回到體院着釘鞋，希望未來一個月加量訓練下能於五月初的香港錦標賽跑到10秒3或更好時間。」家鋒曾於2017年跑過10秒31的個人最佳，他認為香港飛人紀錄保持者徐志豪去年退役後，對自己影響不大，都是照舊跑自己。

今日的男、女子100米跑用回舊例，不用如上星期隔線比賽，只是因應四人限聚令下，每四條線隔開一條賽道進行，香吳家鋒表示一定比隔線道比賽有競爭氣氛。

女子100米跑在香港紀錄保持者林安琪缺席下，決賽由兩位好友梁土筠宜及陳佩琦之爭，二人分別以初賽頭兩名入決賽，梁筠宜以SB的12秒16奪冠，陳佩琦以12秒25得亞軍，2016年曾跑出個人最佳的12秒03的梁筠宜表示，「今日有點順風（+0.5），都幫到我跑出這時間，好開心跑到SB，我原本目標跑12秒3幾，主要是剛轉了教練三個月，感覺開始有轉變。」梁筠宜下月11號的大專陸運會，她期望跑出比今日成績再進步一些就很不錯。

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