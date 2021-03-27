利物浦隊長佐敦軒達臣在上月對陣愛華頓時因鼠蹊受傷要接受手術，當時英國傳媒就指，這名紅軍中場至少要缺陣6至8周的時間，意味最快要在4月中才可以復出。英格蘭領隊修夫基就擔心，軒達臣或者因為缺乏高水平的比賽時間，因此有機會無緣跟隨英軍參與今夏歐國盃的比賽。

上月接受鼠蹊手術成功的軒達臣，一直休戰至今，不過要在今季最後階段才可以重返球場，因此令到修夫基擔心這名30歲紅軍中場狀態不足：「軒達臣對手術後的康復非常樂觀，而且有專家認為他可以參加歐國盃，不過他這種傷病需要一定的恢復時間。我知道他有機會缺少一些高強度比賽的上陣時間，不過仍然有很多事情需要考慮，他能否趕上歐國盃一事，仍有幾周可以做決定。」

30歲的軒達臣為英格蘭國家隊的主力之一，現時已經獲得58頂英軍「喼帽」，假如此子能夠趕及今夏的歐國盃，相信他很大機會成為修夫基正選陣容中的其中一員。

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