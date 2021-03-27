瑞典時裝品牌H&M去年發表聲明拒用新疆棉花，被中共「翻舊賬」並遭到內地民眾揚言抵制後，風波更蔓延到Nike、Adidas等國際體育用品品牌，當中中國足球隊自2015年起，便與Nike簽下長達12年的合約，網民紛紛呼籲國足應該帶頭抵制並取消合約。結果事隔數日，內地傳媒《足球報》表示，自新疆棉事件爆發以來，中國足協和職業聯盟籌備組高度關注，並對Nike在棉花原料選擇上的「錯誤行徑」予以譴責，並保留進一步處理與Nike合約的權力。

報道指出，不論是中超還是國家隊，都與Nike有長約在身，雖然雙方保持了長期的商業合作關係，但認為觸及到「國家尊嚴民族團結大局」，就沒有任何轉彎的餘地。

「新疆棉事件爆發以來，中國足協和職業聯盟籌備組高度關注，並緊急就此事召開了內部會議，對耐克公司（Nike）在棉花原料選擇上的錯誤行徑表達了譴責。對於耐克此番的錯誤行徑，無論是中國足協還是職業聯盟籌備組，都將保留進一步處理同耐克合同的權力。」

文章又指，除了中國足協和職業聯盟籌備組正在「行動」之外，中超多間球會亦以實際行動對Nike說「不」，包括上海申花、深圳佳兆業等球會，在對外宣傳上都後期加工「P」走球衣上Nike的標誌，認為這些事實證明，中國足球圈在「大是大非」問題上的敏感度及行動能力是毋庸置疑。

文尾續指，就算中國足球有很多問題要改善，但當國家尊嚴面臨刻意抹黑和惡意攻擊時，中國足球一定會在第一時間大聲地堅決地向對方說出「不」，似乎是有言回應網民早前呼籲，中國足協與Nike割席的要求。

事實上，Nike是全球著名的運動服裝品牌，與中國足壇關係密切，自2015年起成為中國足協的裝備合作夥伴，為中國足協旗下12支男足、女足代表隊提供足球球衣及裝備。2018年5月，中超聯賽更與Nike續簽「五+五」的10年合約，由2019年6月1日起生效，據報贊助方式為現金8億元加產品贊助約22億元，總額達30億人民幣壟斷中超10年。

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