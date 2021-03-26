【名家足路】

【對決場次︰俄羅斯vs斯洛文尼亞】

上星期推介拿玻里作客搞掂羅馬順利命中，嚟到最後一期嘅《一燈決》，撞着筆者最鍾意賭嘅國際賽，遇上中國老友俄羅斯主場出擊，一於撐吓對手斯洛文尼亞呢支中歐小國，作客頂得住俄國呢隻大灰狼！

俄羅斯貴為2018年世界盃主辦國，當年就好似中國2008年搞奧運一樣，唔可以失威之下將隊波谷到好盡，靠住伊拿舒域治、艾堅菲夫等老將咬埋最後一啖氣，成功殺入八強，錄得俄國近年嚟世界盃嘅最佳成績，都叫有晒交代囉！正如中國喺2008年奧運谷到盡拎到破紀錄嘅48面金牌一樣，四年之後嘅倫敦奧運表現明顯有所回落，2016年里約奧運更加得番26面金牌，仲衰過2000年嘅悉尼奧運。

所以筆者相信同中國一樣由共產黨領導嘅俄羅斯，完成咗2018年主辦世界盃嘅國家級任務之後，表現肯定會滑落。事實上，俄羅斯近年喺國際體壇嘅聲譽都下滑緊，仲因為禁藥問題禁止參加東京奧運，足球隊亦出現青黃不接，得番32歲嘅中鋒迪斯尤巴孭飛，昔日沙皇迪沙高耶夫近年踢到影都冇，當年世盃新星高路雲只係曇花一現，西甲球星卓利舒夫又因傷缺陣，仲要選埋已經37歲嘅施哥夫嚟頂。

睇嚟俄佬今鋪都未必攻得入對手，事關斯洛文尼亞由馬體里體育會門神奧比歷把守大門，球隊狀態仲要好好，自從2020年起一直冇輸過，上仗更加以1:0搞掂世界盃亞軍克羅地亞，今仗點會驚實力更差嘅俄佬，斯洛文尼亞今場受讓半/一，下盤捧得過！

文：尊嘉

由2021年4月起，《一燈決》欄目取消，未來會公佈取代欄目。