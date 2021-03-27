原本征戰中甲聯賽的遼寧宏運，去年五月宣佈解散，但原來他們的欠薪問題還未解決。有被拖糧的員工早前入禀追討，沈陽法院近日就派出執法人員，去到遼足之前的訓練基地，將一部大巴駛走查封，準備拿來拍賣套現，並會把收入拿來支付欠薪。

入禀人接受傳媒訪問時表示，自己19年工作了11個月，但就只獲發9,000元人民幣，即是一個月工資，而原本10%的積效獎金亦未拿到。由於等了接近一年還沒有消息，所以他便決定入禀追討。

遼寧宏運一班球員、教練及家屬，去年曾前往遼寧省體育局反映遭欠薪問題，希望體育局協助他們追討，豈料苦等數小時不但沒有得到答覆，體育局方面更報警，以聚眾為由將他們驅趕回家。

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