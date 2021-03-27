現時正跟隨丹麥國家隊出戰世盃外的熱刺中場賀積查治，周五在個人Twitter上宣佈，自己當選了去年由球迷票選出來的年度丹麥足球先生，重要的是這名熱刺中場成功打破了基斯甸艾歷臣以及卡斯柏舒米高在過去的8年對這個獎項的壟斷。

自從2013年以來，丹麥足球先生這個獎項就一直皆落在中場艾歷臣及門將舒米高的手上，後者在過去5年更4度成為丹麥足球先生，不過直至到2020年，丹麥足球先生的獎項終於由賀積查治打破壟斷。這位熱刺中場在Twitter上就提及自己的得獎感受：「收到由球迷票選出來的2020年丹麥足球先生的獎項，我感到很榮幸。感謝我的隊友、教練、家庭，當然還有球迷，我仍需要繼續努力工作。」

去年夏天由修咸頓轉投熱刺的賀積查治，現時已經成為熱刺陣中不可或缺的一員，雖然這名25歲丹麥中場的數據不算亮眼，不過此前熱刺在歐霸16強次回合被薩格勒布戴拿模淘汰出局，就因為賀積查治缺陣導致球隊的中場防守力下降，故這名丹麥中場絕對是領隊摩連奴心目中最重要的其中一員。

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