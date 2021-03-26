英格蘭足總周五宣佈，有份入選今期英格蘭大軍的曼聯前鋒拉舒福特，以及阿仙奴新星布卡約沙卡，同樣因傷無緣征戰英軍未來兩場，包括周日作客阿爾巴尼亞及下周三主場對波蘭的世盃外賽事。

其中23歲的拉舒福特，早前代表曼聯出戰歐霸16強次回合作客AC米蘭，半場時退下火線由保羅普巴入替，隨後更因傷無緣曼聯英足盃1:3不敵李斯特城，以及英格蘭周四5:0大破聖馬力諾的賽事。雖然領隊修夫基希望福仔能趕及在未來兩場復出，但最終英軍決定將他送返曼聯，繼續進一步的康復治療。

同時，英軍亦宣佈另一名有份入選的球員布卡約沙卡，因傷未有向英軍報到，一直留在阿仙奴養傷，原本球隊希望他能趕及參戰，但現時已確認他將無緣對阿爾巴尼亞及波蘭的賽事。

雖然兩名攻擊球員受傷，但英軍未有再補選其他球員，料上場表現出色的連格，以及年輕中場菲爾科頓、祖迪比寧咸等將可獲得重用。

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