周五阿仙奴前鋒奧巴美揚為加蓬國家隊出戰非洲國家盃外圍賽，射入一球協助球隊3:0大勝剛果民主共和國，由於加蓬下一場對手安哥拉被列入英國「紅色名單」當中，因此奧巴批准提早離隊。未有國家隊任務在身的奧巴，近日就在社交媒體上載自己的近照，這名加蓬前鋒就剪了一個相當特別的辮子頭，不過就引來不少球迷攻擊。

其實以往奧巴已經不定期會在轉變自己的髮型，上季協助阿仙奴捧走英足盃冠軍後，這名31歲前鋒就曾將自己的頭髮染成一半白色一半紅色，這次奧巴更受到饒舌歌手Travis Scott的啟發，剪了一個新辮子頭。奧巴美揚的哥哥在IG上載了一張照片，其寫上：「新歌即將到來。」轉了新髮型的奧巴似乎心情相當不錯，更身穿阿仙奴訓練球衣與兄長打籃球，而且「有姿勢有實際」。

不過網絡上就有不少球迷對奧巴的辮子頭有意見，有車路士球迷就留言：「這個人不是認真的足球員」，怎料奧巴竟然親身作回應：「當然不是」，然後加上多個笑喊表情符號。

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