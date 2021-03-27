列斯聯在比爾沙帶領下的全攻型踢相當悅目，但想不到連巴塞隆拿前鋒奧士文尼迪比利，也是他們的超級「粉絲」，更曾向班福特與加雲菲臘斯索取簽名球衣留念。

班福特早前在列斯聯網台一個節目中大爆，身為法國U21國腳門將的隊友梅斯利亞，曾經開口問他索取球衣。班福特其實亦習以為常，只係隨口問了一句是甚麼想要他的球衣，豈料梅斯利亞回答說是拿給迪比利的，而對方還希望得到菲臘斯的球衣。

班福特又引述梅斯利亞指，迪比利是列斯聯的擁躉，還瘋狂到會觀看他們每一場賽事。其實之前亦都有報道指，迪比利一直都非常喜歡看英國足球，玩模擬領隊電子遊戲時，亦曾建立過一支非聯賽球隊，一路領軍升上英超，難怪不時也有傳聞指他有意轉戰英超。

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