NBA球隊騎士近期決定不再派四屆NBA常規賽「籃板王」中鋒杜蒙特（Andre Drummond）上陣，決定將他送走，然而在今季NBA球員轉會限期周四結束前，仍無法找到合適的交易對象，最終騎士在周五宣佈，已經買斷了杜蒙特的合約，後者將成為自由身，引來包括湖人、塞爾特人在內的球隊爭搶。

這位曾兩度入選明星賽的27歲中鋒，自本月2月12日起已沒有為騎士出戰，最終在周五與騎士達成共識，被騎士買斷合約後成為自由身。騎士總經理艾特文（Koby Altman）表示：「我要感謝杜蒙特在球場內外對球隊的貢獻，談判過程中他亦表現出專業及合作精神，我們非常尊重杜蒙特曾經為克里夫蘭的一員，亦很高興最終取得符合杜蒙特及球隊利益的結果，我們祝福他和家人未來一切順利。」

今季為騎士上陣25場杜蒙特，場均獲得17.5分、13.5個籃板及2.6次助攻，回復自由身後的他，據報湖人有計劃簽入這位四屆NBA常規賽「籃板王」，不過「綠軍」塞爾特人亦已加入競爭行列，另外紐約人、快艇和黃蜂據報亦有意簽入杜蒙特。

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