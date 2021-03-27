香港電台節目《鏗鏘說》近日成社會風眼，主持蘇玉華疑因「太黃」被撤，其主持的最後一集節目昨晚（周五）播出，節目以「神奇小子的痛」為題訪問拳手曹星如，曹於節目上重提17年對戰河野公平眼睛重創一事，他指受傷一刻刺痛如「好似有枝錐扑落額頭」，醫生甚至透露有失明風險。

新任廣播處長李百全上任後抽起多個港台節目，由蘇玉華擔任主持的新一季《鏗鏘說》已開播，惟有傳她被指「太黃」須撤換，她主持的最後一集節目昨晚播出，主角為拳擊運動員曹星如。訪問先談及曹星如年少懶惰經歷，曹自嘲以往因體能太差被譏為「爆軚如」，但兩次出賽成發奮轉捩點，一為參加青年國際賽時被外國對手疑問，「香港隊好慣常第一場就輸晒，我打完比賽介紹自己，其他國家嘅人就問『乜香港有運動，有拳擊咩？』，呢句拮到入心。」其次則為出戰職業賽前到菲律賓集訓，出發前他擔心體能不足被逐，時刻加操，最後上擂台發現大有改善，「我係唔夠喉，好想繼續打落去。」

今集節目以「神奇小子的痛」為主題，蘇玉華提及曹星如17年戰河野公平一役她在場觀戰，後者表示那次眼睛受傷屬最痛一次，「當時感覺有枝錐扑落額頭，感覺係刺痛，比賽又未完，我見佢望住嗰點出拳係咁打。」他指求醫時眼睛太腫，醫生須類似「千斤頂」的工具撐開其眼睛，晚上又不能入眠，「醫生話太腫壓住感光細胞，成晚好似著燈。」當時醫生甚至表示情況嚴重，他有機會失明，曹星如坦言「聽完個心有啲驚。」近年曹星如轉戰業餘拳擊，兩人亦談論其中挑戰，包括資源不足問題，曹星如又指去年參加奧運外圍賽最終雖敗陣而回，但他自覺以「新秀」參賽，能勝出一仗已有交代，「我轉業餘時，已經放低晒以前嘅嘢，我當自己新秀重新學過。」

值得一提的是，主持蘇玉華傳被質疑「太黃」，今集她正穿上一件黃色「Adidas」風褸亮相，但節目事先錄影，相信純屬巧合，無關近日風波。

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