本地球迷組織「撐場大聯盟」在政府財政預案中提出「足球場設施五年計劃」，以增加及改建5及11人場為合國際標準後積極發展，除與足總五人經理曾偉忠交流，早前曾到灣仔區議會出席體育事務委員會，而「撐場」代表陳智聰就希望各區議會重建場地時依國際標準，不能亂建球場。

陳智聰早前與本地足球場地資料專家陳沛然醫生，到灣仔區議會出席體育事務會議提供意見，呼籲關注場地問題，希望在各方努力下，令政府重建足球場地計劃所改建的場地，可達國際足協標準。

陳智聰表示政府說撥3.18億元改善，實際數目不是太多，據知2017年撥款改建元朗大球場，也被列入此計劃，新錢不是太多，但希望5年後可以有些像樣的5人場，不要如11人場般不倫不類。他說：「今次民政局拍板，希望規劃署跟足國際標準規劃，準備改建70個球場。」

他表示早前約見曾偉忠就場地交換意見，除要建標準場，也希望配套設施有提升，當中一個建議是建有上蓋的五人場。「五人場加上蓋可解決很多問題，費用也不太高，希望稍後約見民政局官員反映意見。」陳說。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！