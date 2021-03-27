新一季F1今周末展開，周六晚進行巴林站的排位賽，原定Fox Sports會安排廣東話評述，最後在nowTV 670台只有英語評述，車迷驚惶失措，一度以為新季沒有廣東話評述。原來只是Fox Sports技術故障，連同MotoGP周六晚亦只有英語評述。

開季前已有不少車迷擔心，新一季F1沒有廣東話評述，紛紛在評述員丹尼爾的社交平台詢問，直至近日丹尼爾才確認將繼續在Fox Sports評述。一向Fox Sports的F1只有排位賽及正賽提供廣東話評述，故周六晚車迷理應在Fox Sports聽到丹尼爾評述，但最後仍只有英語評述，惹來噤聲疑雲。

原來沒有廣東話評述的原因，是Fox Sports技術故障，同時間進行的MotoGP卡塔爾站原定由邢安邦作廣東話評述，最後Fox Sports亦只有英語提供。丹尼爾最終在YouTube直播，與拍擋John Wong「強行評述」，高峰期超過3,200人觀看。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波