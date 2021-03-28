理文今午在港超聯前列戰，憑首次正選上陣的西班牙前鋒洛迪古斯在59分鐘入靚波，助球隊以2:1擊敗天水圍飛馬重回勝軌，聯賽榜升至第三位。

兩隊季內第三度對陣，轉到元朗大球場交鋒吸引1,524名球迷入場，場面較預期熱鬧，戰況也相當緊湊；主隊飛馬在上半場發揮較佳，可是下半場初段進攻重心達施華戰傷出後，攻力受影響，終繼上場負傑志後再以同一比數落敗。

理文開賽初段便有顏樂楓及荷西安祖先後傷出，前者由徐宏傑入替，而後者由早前對冠忠南區涉種族歧視的守衞余煒廉取代，只內部停賽一場便復出。開賽一直受壓的理文在22分鐘由金承龍在禁區外主射罰球，皮球在右上角入網，理文領先1:0。

飛馬之後傾力反撲，先有謝朗軒在26分鐘於禁區內施射被理文守門員袁皓俊擋出，到完半場前一分鐘，理文中場沙普夫禁區內拉跌飛馬中鋒山度士，被球證廖國文判罰12碼，達施華射入扳平1:1完半場，可惜這名巴西外援在易邊後6分鐘因傷退下火線。

59分鐘，理文反擊，金承龍左路傳交早前加盟的洛迪古斯，這名西班牙射手巧妙轉身勁射上角入網，理文再領先。飛馬尾段強攻，可惜未能組織太多埋門，最佳機會是84分鐘山度士頭槌攻門僅出界，理文保住2:1勝果。理文主教練陳曉明表示，兩個入球都有質素，這是前鋒值錢的原因，球隊爭標需要有個人能力的球員。飛馬主教練郭嘉諾賽後表示，連續三場主場比賽都過千，感謝球迷支持，希望繼續支持，此戰是五五波，分別是前鋒把握力。

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