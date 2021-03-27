氣勢如虹的阿德萊德聯，周日在澳職主場迎戰FC悉尼；阿聯五連勝氣勢如虹，翼鋒奇治葛雲保持勇銳，相反FC悉尼上仗作客珀斯失分，行程更加橫越整個澳洲，身心俱疲。阿聯受讓平/半宜取下盤。（球賽編號：星期日9；無綫85台今日3:10pm直播）

澳職近期火熱球隊除墨爾本城，當然是阿聯，上仗作客也能大炒紐卡素噴射機4:1，累積五連勝。關鍵人物當然是翼鋒奇治葛雲，此子上仗也交出1入球及1助攻，為阿聯上陣四場球隊全勝，勝率100%。盤傳射皆精的奇治葛雲在陣，也讓其他前鋒古辛尼恩基、穆罕默德托尼如魚得水。以阿聯今季主場5戰4勝1負的佳績，無懼FC悉尼來訪。

FC悉尼近況雖也甚穩定，四場不敗，但上仗作客西澳洲的珀斯光輝賽和1:1，短短四天就要轉戰南澳洲的阿德萊德，旅程頗為辛苦，對連高域、保保等甚多老將的FC悉尼來說，更加百上加斤。以FC悉尼近3場作客只得2和1負不勝戰績，實讓不起主隊。

另外，頭場威靈頓鳳凰主場對FC麥克阿瑟；鳳凰上仗大炒墨爾本勝利4:1，以色列中鋒希密特繼有進賬，此子身材高大制空力強，麥軍上仗擊敗西部聯，喜見達比舒利回勇，兩軍均有大勇箭頭人物，可取「入球大細」[2.5/3球]的「大」。

文：牽牛