英超球會每季推出的新波衫都值得球迷期待，不過近年有球隊的球衣設計過於花巧，令到部份球迷認為簡簡單單的設計，才更加好看。據英國《太陽報》報道指，有疑似是曼聯下季的主場球衣設計圖在網上流傳，但紅魔的球衣除是一件紅色衫外，就無特別設計，無條紋亦無暗花，一班球迷齊齊大嗌「唔掂」。

曼聯上周五宣佈與德國科技公司TeamViewer簽署球衣贊助合約，新季球衣胸口贊助商再不是美國汽車製造商雪佛蘭。不過有足球網站footyheadlines分享相信是曼聯下季主場球衣的設計圖，可見新季球衣換上了TeamViewer的標誌，但整件波衫似乎沒有設計，除衣袖和肩膀位置有白邊，衫上沒有條紋、暗花或是漸變色。衫上的Adidas和曼聯標誌亦參考了Nike般，改放在胸口中心的位置，跟今季熱刺的黃色球衣和英格蘭國家隊主場球衣設計非常相似。

設計圖在網上流傳之後，球迷紛紛在Twitter給負評，大叫新波衫好醜，有人說：「看起來非常差勁」、「你會以為是賽車手或是拳手穿着的，他們要換一換設計吧」、「一件不理別人感受的球衣」、「沒有贊助商標誌，看起來其實還可以，但放置了那麼大的TeamViewer標誌後，真的非常醜。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！