世盃外D組賽事，法國作客鬥哈薩克，最終憑奧士文尼迪比利的入球和對方的守將的烏龍球，以2:0擊敗對手，贏得世盃外首場贏仗。

法國今仗比上場有9個換人調動，僅得門將洛里斯和基沙文續任正選，今仗亦是基沙文破紀錄連續第45場代表法國隊出戰，而安東尼馬迪爾就取代基奧特擔任正箭頭。法國隊僅用19分鐘就取得領先，馬迪爾傳給右路的奧士文尼迪比利，後者控定後右腳勁射遠柱破網，為法國領先1:0。42分鐘，湯馬士林馬禁區內笠射正在出迎的門將莫堅，馬迪爾上前準備頭槌攻門，但被對方守將馬利爾門前成功解圍，1分鐘後，法國角球機會，馬利爾和保羅普巴爭持中不幸「擺烏龍」頂入自家龍門，法國隊半場領先兩球回更衣室。

換邊後1分鐘，迪比利直線傳給同為巴塞隆拿隊友的基沙文，後者順利破網，但旁證示意越位在先，入球無效。55分鐘，林馬在禁區頂被侵犯博得罰球機會，馬迪爾主射被對方門將救出。59分鐘，法國隊更換入賓耶達和基利安麥巴比，麥巴比上陣僅1分鐘就有2次接應傳中的機會，但始終未能順利起腳。70分鐘，賓耶達禁區內傳給麥巴比，後者第一時間的撞射再被對方門將飛身救出。3分鐘後，麥巴比在禁區內射門前被對方侵犯，球證直指12碼，麥巴比親自操刀被莫堅撲出，補時階段，麥巴比接應傳送禁區內勁射遠柱，再一次被對方門將莫堅救出，雖然今仗未有入球，但亦無阻法國以2:0擊敗哈薩克全取3分。

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