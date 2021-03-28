英國傳媒報道，英格蘭前鋒史達寧原本與曼城正展開續約談判，但由於他希望加薪至32萬鎊（約320萬港元），令曼城最終決定先置續約談判。

目前周薪為27.5萬鎊的史達寧，與曼城的合約到2023年6月就會到期，英媒指較早前雙方本已就續約展開談判，但史達寧其中一個續約要求為加薪至32萬鎊，但由於疫情令球會財政有所影響，加上部分今季季尾完約的球員去留未定，令曼城卻步。

巴西中場費蘭甸奴和阿根廷前鋒阿古路的合約今季季尾就會完結，但兩位去留依然未定，36歲的費蘭甸奴曾否認季後會加盟哥迪奧拿的教練團，表示希望繼續球員生涯，而目前坐擁23萬周薪的阿古路，雖然今季只有1個聯賽入球和受傷患困擾，但有指他希望留在英超，但減薪留隊的可能性不高。

加上，曼城希望可先與奇雲迪布尼先進行續約，這位比利時中場目前的合約同樣在2023年完結，球會希望可以與他續下5年長約，確保他可以留在曼城至2026年。曼城目前正四線作賽，在英超領先第二位的曼聯14分外、歐聯8強更要面對多蒙特，本土盃賽方面，他們將會在英聯盃決賽對熱刺，英足盃4強與車路士爭入決賽

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