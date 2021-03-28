周六NBA常規賽上演東岸榜尾大戰，由東岸13位的巫師主場對陣包尾的活塞。當家球星韋斯卜克（Russell Westbrook）再變身「三雙機器」，交出19分、19籃板和10助攻，帶領有六人得分上雙的巫師，以106:92擊敗活塞，終止三連敗。

今場對陣東岸包尾的活塞，巫師本能贏得輕鬆，但他們今場有主力比爾（Bradley Beal）受傷離場，這位今季場均得分最高的後衞第二節跌倒後，因右腳酸痛僅上陣21分鐘，便在第三節初段便退下火線。比爾離場時巫師已領先至74:46， 惟此後他們被對手急起直追，打出一波23:2攻勢，被逼近至79:75，幾乎斷送領先30分的優勢。韋少就挺身而出撐住大局，錄得他今季第15次三雙，成功為巫師保住勝利，拿下他們自本月初明星賽後僅第二場勝仗。

同日常規賽公鹿主場迎戰紐約人，公鹿今場四位主力包括「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、米度頓（Khris Middleton）、迪維辛素（Donte DiVincenzo）和樸迪斯（Bobby Portis）悉數缺陣，字母哥的大哥T安迪度安寶（Thanasis Antetokounmpo）獲機會正選上陣，交出「雙雙」23分10籃板5籃板和2偷球，包括三分球5投4中。惟公鹿於第四節失守，被紐約人拉開分數，最終吞下兩連敗。

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