七屆明星賽中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge）已同意加盟作為今季奪冠大熱門的網隊，連同「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden），加上D佐敦（DeAndre Jordan）與比歷克格芬（Blake Griffin），六人合共曾41次入選明星賽，在NBA歷史上並列第三，外國博彩公司亦即時將網隊贏得總冠軍的賠率，進一步下調至3.6倍。然而，其實之前幾支星級戰隊都無緣奪冠，可見網隊就算一心打造星級陣容，亦未必能夠如願封王。

據ESPN報道，自從NBA與ABA合併以來，歷來最豪華的星級陣容，前兩位分別是10/11年（56星）與11/12年球季（43星）的塞爾特人，而與今屆網隊並列第三位的，則是13/14年球季的熱火。湊巧的是，這幾隊在當季均未能奪冠，當中有勒邦占士（LeBron James）、韋迪（Dwayne Wade）、保殊（Chris Bosh）與雷阿倫（Ray Allen）壓陣的熱火，雖然成功殺入14年總決賽，但最終亦以1:4不敵馬刺，屈居亞軍。

事實上，網隊六星中只有三巨頭仍然當打，D佐敦雖然仍有一定的籃框保護能力，但這位32歲中鋒的打法向來十分依賴身體質素，隨着年月增長，他今季的場均上陣時間，亦已被壓縮至23分鐘以內，而近年備受大小傷患困擾的前明星賽「入樽王」格芬，更已退化至連成功在比賽中「入樽」也是新聞。相比之下，一向以中距離投射準繩見稱的艾迪列治，反而更值得球迷期待。不過，快艇、熱火與金塊等爭標分子，在球員交易限期屆滿前均成功擴軍加強實力，湖人與塞爾特人亦正爭奪剛獲騎士買斷合約的杜蒙特，網隊要成功殺出重圍，絕不容易。

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