今日假青衣運動場上演的港超聯晉峰對傑志，在疫情下球場容量減半的情況下，於開賽前半小時門票已售罄，再次掛起紅旗。有球迷到場後未能購票入場，無奈離開。

本月14日流浪對傑志的賽事，青衣運動場在678人入場的情況下舉起紅旗，今日傑志再次到青衣作客，對手改為晉峰，球迷早已預料一票難求，結果在下午5時前，即開賽前約30分鐘，青衣場已高掛紅旗。球迷黃伯伯特意來到青衣，但到場後發現門票已售罄，他說：「諗住實係緊張㗎喇（門票），估唔到嚟到都賣晒，我又漏氣慢慢行。」身穿夢想FC polo衫的他表示，平日有看港超聯的習慣，特別是傑志的賽事，「水準比較高啲嘛。」不少球迷會在青衣場外的行人天橋觀戰，但他表示會離開青衣，「次次都睇，睇少場囉，下次咪早啲，睇吓買唔買到飛囉。」

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