周日港超聯尾場賽事，傑志作客到青衣運動場，在671名球迷入場「扯起紅旗」的情況下，在下半場連入3球，以3:0擊敗晉峰，全取3分後續排榜首；晉峰則中止連勝。

傑志今仗有巴爾拿停賽，隊長黃洋復任正選，丹恩奴域亦先列後備；晉峰亦有外援前鋒費利浦薩續任後備，由羅俊仁攻堅。挾兩連勝之勢的晉峰面對傑志，初段毫不輸蝕，互有攻守。上半場最接近入球的傑志，安永佳禁區左路傳中，畢頓接應起腳，皮球慢溜遠柱之際，艾拔簡勞及時解圍，半場兩隊互無紀錄。

易邊後傑志立即換入丹恩奴域，陣式由3-5-2改為4-4-2，並主導球賽。戰至56分鐘入球出現，再一次是安永佳地波傳入中路，前柱的丹恩奴域雖未能接應，但加維蘭在遠柱起腳入網，傑志領先1:0；4分鐘後，丹恩奴域禁區內起左腳建功，傑志領先到2:0，加上羅拔圖在78分鐘射入加盟後首個入球，傑志最終以3:0勝出。

傑志主教練朱志光賽後表示：「三日前才打完比賽，有些前場緊逼，體能上或不足，令對手反擊較易踢入我們的空位。後尾我們調整，空位減少，後防保持到控球，對手在初段亦可能花費太多體力，我們球員經驗亦較佳，把握到機會。」

雖然今仗不足1,000球迷入場，但在座位減半的青衣運動場仍全場爆滿，季內三次「扯紅旗」均與傑志有關，朱志光說：「今日元朗場也過千人入場，這是好現像。希望可以持續，吸引更多觀眾。」晉峰總教練何信賢就指：「多謝球迷，希望更多觀眾欣賞香港足球，每場都有幾十個足球從業員在努力中，希望更多人會欣賞他們，希望今年是一個好開始，這個氣氛、能量會保持下去。」

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